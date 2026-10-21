RLI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

RLI hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,34 Prozent auf 477,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 509,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at