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06.05.2026 06:31:29
RLJ Lodging Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RLJ Lodging Trust äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat RLJ Lodging Trust 340,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 328,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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