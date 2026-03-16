RLX Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

RLX Technology A hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte RLX Technology A 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

RLX Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

RLX Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat RLX Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 503,21 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 339,67 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 48,15 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,834 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,86 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at