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22.05.2026 06:31:29
RLX Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
RLX Technology A hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RLX Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 118,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 212,3 Millionen USD im Vergleich zu 97,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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