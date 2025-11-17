|
17.11.2025 06:31:29
RLX Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
RLX Technology A hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Mit einem EPS von 0,02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RLX Technology A mit 0,020 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,41 Prozent auf 144,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
