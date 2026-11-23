RLX Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat RLX Technology A 272,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 88,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at