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01.06.2026 06:31:29
RMC Switchgears: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
RMC Switchgears lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 21,18 INR gegenüber 30,30 INR im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 4,02 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,18 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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