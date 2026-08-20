RMG Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RMG Acquisition A hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,170 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 470,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 455,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at