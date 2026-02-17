RMG Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

RMG Acquisition A präsentierte in der am 16.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RMG Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 282,2 Millionen USD im Vergleich zu 218,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at