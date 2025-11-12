RMG Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RMG Acquisition A lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat RMG Acquisition A 415,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 319,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at