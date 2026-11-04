RMG Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RMG Acquisition A hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte RMG Acquisition A 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 486,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RMG Acquisition A 415,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at