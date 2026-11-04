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04.11.2026 06:31:28
RMG Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
RMG Acquisition A hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte RMG Acquisition A 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 486,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RMG Acquisition A 415,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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