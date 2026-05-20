RMG Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RMG Acquisition A hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 347,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 335,3 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,320 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RMG Acquisition A 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,50 Milliarden USD gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at