26.01.2026 06:31:29
RMG Alloy Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
RMG Alloy Steel hat am 23.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 INR. Im Vorjahresviertel hatte RMG Alloy Steel -0,070 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat RMG Alloy Steel im vergangenen Quartal 2,26 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RMG Alloy Steel 1,94 Milliarden INR umsetzen können.
