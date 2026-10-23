RMG Alloy Steel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RMG Alloy Steel hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 INR gegenüber 0,140 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,40 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at