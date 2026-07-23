RMG Alloy Steel präsentierte Quartalsergebnisse

RMG Alloy Steel präsentierte in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

RMG Alloy Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at