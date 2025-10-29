RMG Alloy Steel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RMG Alloy Steel veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,110 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,39 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 42,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at