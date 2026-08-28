RMR Science Technologies A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RMR Science Technologies A präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

RMR Science Technologies A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz wurden 7,5 Millionen CAD gegenüber 2,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at