28.01.2026 06:31:29
RMR Science Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
RMR Science Technologies A veröffentlichte am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat RMR Science Technologies A im vergangenen Quartal 0,2 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 85,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RMR Science Technologies A 1,6 Millionen CAD umsetzen können.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,060 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahr verkündet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,72 Millionen CAD gegenüber 5,55 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
