27.02.2026 06:31:29
RMR Science Technologies A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
RMR Science Technologies A hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat RMR Science Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 23,35 Prozent verringert.
