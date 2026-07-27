27.07.2026 05:49:39

RND-Wahlforum mit Sachsen-Anhalts Spitzenkandidaten

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt treffen die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten am Montagabend (17.30 Uhr) in Magdeburg aufeinander. Eingeladen hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), zwei Journalistinnen moderieren die Veranstaltung. Gäste im Publikum dürfen Fragen stellen. Interessierte können die Veranstaltung "RND vor Ort - Spezial" über einen Stream verfolgen.

Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt gewählt. In der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von "Focus Online" kommt die AfD auf 41 Prozent. Auf Platz zwei liegt die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze mit 24 Prozent, gefolgt von der Linken mit 14 Prozent. Die SPD käme auf 5 Prozent. Grüne, FDP sowie das BSW liegen demnach mit 4 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die bisherige schwarz-rot-gelbe Koalition hätte nach diesen Zahlen keine Mehrheit mehr./dh/DP/he

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