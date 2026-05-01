01.05.2026 06:31:29

RNIT AI Solutions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RNIT AI Solutions veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,54 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,480 INR je Aktie erzielt worden.

RNIT AI Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 176,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 124,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,57 INR, nach 1,00 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 514,99 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 322,26 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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