RNIT AI Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

RNIT AI Solutions präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 78,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at