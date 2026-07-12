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WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
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12.07.2026 06:40:35
Ro Khanna Says Israeli Settlers With US-Made Rifles Detained Him in the West Bank
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