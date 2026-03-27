RoadMainT A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RoadMainT A hat am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,61 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,48 Prozent auf 185,7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 160,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,680 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RoadMainT A 0,670 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 253,91 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 273,35 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at