RoadShow Holdings LtdShs Aktie
WKN: 694047 / ISIN: BMG7605E1066
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03.06.2026 06:51:17
Roadshow beginnt am Donnerstag: Insider: SpaceX peilt Stückpreis von 135 Dollar je Aktie an
Der Mega-Börsengang von SpaceX steht kurz bevor. Insider berichten bereits von einem Zielpreis. Eine feste Preisnennung zu diesem Zeitpunkt ist sehr ungewöhnlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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