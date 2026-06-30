Roadzen informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Roadzen lud am 29.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Roadzen im vergangenen Quartal 16,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roadzen 11,4 Millionen USD umsetzen können.

Roadzen vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,290 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 55,02 Millionen USD – ein Plus von 24,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Roadzen 44,30 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at