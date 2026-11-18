Roadzen hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Roadzen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,6 Millionen USD – ein Plus von 28,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roadzen 13,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at