17.11.2025 06:31:29
Roadzen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Roadzen hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,320 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,7 Millionen USD – ein Plus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roadzen 11,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
