Robeco Global Stars Equities Fund Aktie
WKN DE: 970259 / ISIN: NL0000289783
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10.08.2026 09:45:22
Robeco unterstreicht Wachstumsambitionen mit Neueinstellungen
Der auf nachhaltige Anlagen spezialisierte Asset Manager baut das Schweizer Wholesale-Team mit zwei erfahrenen Spezialisten aus, die von der UBS und Natixis Investment Managers zu Robeco wechseln. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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