Robeco Global Stars Equities Fund Aktie
WKN DE: 970259 / ISIN: NL0000289783
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06.05.2026 06:01:39
Robeco zu Schwellenländeranleihen: «Trotz geopolitischem Lärm sehr positiv»
Wenn die Unsicherheit global hoch ist und die Risikoaversion der Anleger steigt, leiden Bonds von Emerging Markets erfahrungsgemäss stark. Meena Santhosh und Richard Briggs, zwei Schwellenländeranleihenspezialisten von Robeco, sagen, weshalb das diesmal anders ist und warum sie Lokalwährungen bevorzugen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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