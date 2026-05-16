Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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17.05.2026 01:27:55
Robert paid £726 to skip the driving test waiting list. New laws mean others won't be able to
The government is cracking down on third parties who use bots to buy tests and resell them at inflated prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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