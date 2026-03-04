Leonardo Aktie
WKN: A0ETQX / ISIN: IT0003856405
|
04.03.2026 14:13:00
Roberto Cingolani: Leonardo-Chef drängt auf gemeinsame EU-Verteidigung gegen Bedrohungen
Roberto Cingolani, Chef des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo, drängt Europa zur gemeinsamen Verteidigung. Eine Führungsrolle Deutschlands sieht er jedoch skeptisch – und schickt eine Warnung an die EU-Kommission.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Leonardo S.p.a.
Analysen zu Leonardo S.p.a.
Aktien in diesem Artikel
|Leonardo S.p.a.
|59,48
|-1,65%
|Leonardo - Finmeccanica S.p.A. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|29,60
|-1,33%
