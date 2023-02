Robex: Geschäftsergebnisse für das 4. Quartal 2022

QUEBEC CITY, Feb. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. ("Robex", "die Gruppe" oder "das Unternehmen") (TSX-V: RBX) hat heute seine Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2022 bekanntgegeben.



Geschäftsergebisse: Quartale zum 31.

Dezember Zwölfmonatszeiträume zum 31.

Dezember 2022 2021 2022 2021 Betriebsdaten Ore mined (tons) 531 742 571 803 2 229 467 2 051 724 Verarbeitetes Erz (t) 517 486 519 749 2 025 464 1 948 284 Steril extrahiert (t) 2 661 160 1 754 426 8 994 701 10 308 962 Abstreifverhältnis 5,0 3,1 4,0 4,0 Behandelter Gehalt (g/t) 0,76 0.80 0,82 0,79 Rückgewinnung (%) 87,6 % 91,6 % 88,3 % 91,4 % Goldproduktion in Unzen 11 252 13 471 46 651 46 552



Für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. Dezember 2022 erreichte die Produktion 46.651 Unzen und blieb damit gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 stabil (+0,2 %).

Insbesondere die außergewöhnlichen Regenfälle und die Ereignisse im Dezember 2022 waren schwieriger als im Vorjahr, was dazu führte, dass die Produktion leicht unter der Prognose von 50.000 Unzen lag.

Die Inbetriebnahme der neuen Trommel und der höhere Beschickungsgehalt (0,82 g/t im Vergleich zu 0,79 g/t im gleichen Zeitraum 2021) konnten die Schwierigkeiten des Jahres nicht vollständig ausgleichen. Andererseits haben wir uns gefreut, dass die Mine ihren Produktionsrekord mit der Verarbeitung von mehr als 8.000 Tonnen an einem Tag brechen konnte.

Die Goldproduktion belief sich für das Quartal zum 31. Dezember 2022 auf 11.252 Unzen, was einem Rückgang von 16,5 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 entspricht (13.471 Unzen im Quartal zum 31. Dezember 2021).

Der Produktionsrückgang ist hauptsächlich auf die Ereignisse vom 15. Dezember zurückzuführen, die vorübergehend zu einem Produktionsstopp (2 Tage) führten. Die Produktion wurde auch durch einen Stillstand im Oktober aufgrund eines kleineren Defekts am Wäscher und der Inbetriebnahme einer neuen Zelle des TSF beeinträchtigt.

Eine neue Produktions- und Kostenprognose wird bei der Veröffentlichung der jährlichen Finanzergebnisse bekanntgegeben.

