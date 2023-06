Robex gibt die Erweiterung seines technischen Führungsteams bekannt und schlägt zwei nicht dem Vorstand angehörende Mitglieder zur Wahl auf der bevorstehenden Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Ak

/NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN USA BESTIMMT/

QUÉBEC CITY, June 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. ("Robex" oder "das Unternehmen") (TSXV: RBX) gibt die Einstellung neuer Mitarbeiter bekannt, um die technische Kapazität für die Erschließung des Goldprojekts Kiniero zu stärken und das Unternehmen in einen Produzenten mehrerer Anlagen zu transformieren.

VP Operations

Daniel Marini trat am 1. Juni 2023 als Vice President Operations in das Unternehmen ein und wird die Mine Nampala (Mali) sowie die Betriebsbereitschaft der zukünftigen Mine Kiniero (Guinea) beaufsichtigen. In seiner letzten Position als Director, General Manager und Country Manager bei Assala Energy trug er aktiv zum Wachstum des Unternehmens bei und erhielt die Zertifizierungen nach ISO 14 001 und IFC.

Vor seinem Wechsel zu Assala war er bis September 2020 General Manager der Zink-/Blei-Untertagemine Perkoa in Burkina Faso und VP General Manager von Tasiast in Mauretanien, wo er den Entwicklungsplan leitete und (i) hohe Standard-Sicherheitsergebnisse und (ii) einen Produktionsanlauf in 2 Monaten bei 150 % der Nennkapazität erreichte.

Vor 2017 war Daniel Marini 25 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Eramet tätig, unter anderem als Leiter der technischen Dienste, Bergwerksleiter, Fertigungsmanager und CEO der Grande Cote Operation (ein Schwermineralienbetrieb im Senegal mit einem Betriebskomplex aus Bergwerk, Verarbeitung, Schienenverkehr und Anlage).

Marini besitzt einen Master-, Bachelor- und Doktortitel der Universität Paris VI in angewandter Geologie.

Direktor des Goldprojekts Kiniero

Joe Bannister wird zum 1. Juli 2023 als Direktor des Goldprojekts Kiniero zu Robex kommen und die Projektausführung leiten. Er war zuvor bei Perseus Mining tätig, wo er die Entwicklung von nachhaltigen Kapitalprojekten in der Mine Yaouré in der Elfenbeinküste beaufsichtigte.

Vor seiner Tätigkeit bei Perseus war er Projektdirektor bei Geopacific Resources und Sycamore Mining für den vorherigen Projektneustart im Jahr 2021. Vor dem Jahr 2021 war er Manager für Großprojekte bei Teranga Gold Corp. (das 2021 von Endeavour Mining übernommen wurde), wo er sich auf die Ausarbeitung, Planung und Durchführung einer Sabodala-Massawa-Erweiterung im Wert von 300 Mio. US$ (Brownfield- und Greenfield-Erschließung) sowie auf groß angelegte soziale Umsiedlungsprojekte (50 Mio. US$) konzentrierte.

Bevor er zu Teranga kam, war Bannister 14 Jahre lang als Manager für Großprojekte bei Crystal Mining Australia tätig gewesen. Er war Teil des Führungsteams, das für die Leitung des Unternehmens verantwortlich war, und berichtete direkt an den Managing Director und an die Vorstände (sowohl in Australien als auch international).

Er besitzt einen Bachelor- und einen MBA- sowie einen Executive Leadership-Abschluss der University of Queensland. Außerdem ist er Absolvent des Australian Institute of Company Directors.

Leiter der Personalabteilung

Robex hat zum 1. Juli 2023 einen "Head of People" eingestellt, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Personalchef verfügt. In den letzten 8 Jahren war er als Personalleiter in Afrika an großen Minenstandorten (ca. 1.400 Mitarbeiter) tätig. Er wird den Produktionsstart des Goldprojekts Kiniero sowie die Personalstruktur der Gruppe in Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Westafrika betreuen.

Explorations- und Produktionsgeologie

Luca Maggini wird ab dem 1. Juli 2023 das Geologenteam des Unternehmens als Explorationsmanager unterstützen. Zuletzt war Luca Maggini als Explorationsmanager für Goldcorp Mining in Mali tätig. Bevor er zu Goldcorp Mining kam, war er Projektmanager und leitender Geologe bei Endeavour Mining Corp. und hatte dabei verschiedene Positionen inne, die von der Exploration in Minennähe bis hin zur Festlegung von Zielen und Prioritäten reichten.

Darüber hinaus ist Peter Taylor seit dem 22. Mai 2023 als Produktionsgeologe bei Robex tätig. Er verfügt über 10 Jahre Erfahrung und war zuletzt leitender Erkundungsgeologe bei Nevada Gold Mines, einem JV zwischen Barrick Gold und Newmont. Zuvor arbeitete er als Spezialist für Bergbaugeologie in Mali und Sambia. Peter Taylor besitzt einen BSc und MSc in Bergbaugeologie von der Camborne School of Mines, Vereinigtes Königreich.

Nicht-exekutive Vorstandsmitglieder

Wie im Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 30. Mai 2023 erläutert, werden auf der für den 29. Juni 2023 anberaumten Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens zwei nicht-exekutive Kandidaten zur Wahl als Vorstandsmitglieder vorgeschlagen. Die Geschäftsführung möchte ihre Unterstützung für die Wahl von (i) Herrn Gérard de Hert bekannt geben, um das Unternehmen bei der Erschließung des Explorationspotenzials unserer Grundbesitzungen zu unterstützen, und (ii) Thomas Lagrée, um die Finanzkompetenzen des Verwaltungsrates des Unternehmens (der "Verwaltungsrat") zu stärken, damit wir unser Wachstum durch Finanzierung und Fusionen und Übernahmen unterstützen können. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Aufnahme dieser beiden Kandidaten dank ihrer einschlägigen Branchenkenntnisse die Gesamtkompetenz des Verwaltungsrats stärken wird.

Gérard de Hert ist eine erfahrene Führungskraft im Untertagebau mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche. Er ist nicht nur ein erfahrener Geologe, sondern verfügt auch über eine beachtliche Erfahrung, die von der Exploration bis hin zum Bergbaubetrieb reicht. Gérard de Hert wechselt von La Mancha Resource Capital in die Rolle des hauptamtlichen CEO von In2Metals Explorer, einem neuen privatwirtschaftlichen Unternehmen im Besitz der Familie Sawiris. Er kam im Jahr 2020 zu La Mancha, um die technischen Sorgfaltsprüfungen zu formalisieren und zu überwachen und das Portfoliounternehmen in technischer und geologischer Hinsicht zu unterstützen. Von 2012 bis 2020 war Gérard de Hert Senior Vice President of Exploration bei Endeavour Mining, wo er durch seine Beteiligung an der Exploration und die Unterstützung von Fusions- und Akquisitionsprozessen zur Umstrukturierung des Unternehmens beitrug, von einem kleinen Produzenten mit nur einer Anlage zu einem intermediären Bergbauunternehmen mit mehreren Anlagen und sechs Bergwerken und zwei Projekten. Vor seiner Zeit bei Endeavour Mining war er von 2010 bis 2012 General Manager bei Vale-ARM, von 2007 bis 2009 Chefgeologe bei Teal Mining, 2006 regionaler Explorationsgeologe bei IAMGOLD Corporation und von 2002 bis 2006 leitender Minengeologe bei AngloGold Ashanti in der Goldmine Sadiola. Seine Karriere begann Gérard de Hert 1997 bei Randgold Resources Limited, wo er in den Goldminen Morila und Syama arbeitete.

Er besitzt einen MSc in Geologie von der Universität Louvain (Belgien) und einen MSc in Mineralexploration von der Universität Leicester (Vereinigtes Königreich). Er spricht fließend Französisch und Englisch.

Thomas Lagrée ist ein erfahrener Spezialist für den Bereich strukturierte Finanzierungen mit fundierten Kenntnissen des Metall- und Bergbausektors. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung bei einer großen internationalen Bank, wo er maßgeschneiderte Fremdfinanzierungen für junge bis mittelgroße Bergbauunternehmen in Europa, Afrika und Nord- und Südamerika mit Schwerpunkt auf jungen Goldunternehmen strukturierte und arrangierte.

Lagrée hat einen Abschluss von der Ecole Nationale des Ponts et Chaussées und einen MSc in Finanztechnik von der Paris 1 Sorbonne. Weitere Einzelheiten zu den Nominierungen und dem Wahlverfahren entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben der Geschäftsführung des Unternehmens vom 30. Mai 2023, das auf SEDAR unter www.sedar.ca veröffentlicht wurde.

Aurelien Bonneviot, CEO von Robex: "Nach den Veränderungen in der Geschäftsführung zu Beginn des Jahres verstärken wir nun unser Team und den Verwaltungsrat mit zwei neuen geschäftsführenden Direktoren, die auf unserer bevorstehenden Jahrestagung und außerordentlichen Aktionärsversammlung zur Wahl vorgestellt werden. Ich bin sehr erfreut, dass wir solch hochkarätige Persönlichkeiten gewinnen konnten, was sowohl für die Qualität unseres Projekts spricht als auch für unser Ziel, ein wachsendes westafrikanisches Goldbergwerk zu schaffen. Diese Personaleinstellungen sind von entscheidender Bedeutung, um die Durchführung des Kiniero-Goldprojekts zu steuern und sicherzustellen, dass wir nach den höchsten technischen Standards arbeiten."

Über Robex Resources Inc.

Robex ist ein westafrikanisches Unternehmen, das in mehreren Ländern Gold fördert und erschließt und über kurzfristiges Explorationspotenzial verfügt. Das Unternehmen setzt sich für einen sicheren, vielfältigen und verantwortungsvollen Betrieb in den Ländern ein, in denen es aktiv ist, mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Mine Nampala in Mali und baut das Goldprojekt Kiniero in Guinea weiter aus.

Robex wird von zwei strategischen Aktionären unterstützt und hat das Ziel, einer der wichtigsten mittelständigen Goldproduzenten in Westafrika zu werden.

