Robin Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Robin Energy gab am 23.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robin Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,0 Millionen USD im Vergleich zu 2,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at