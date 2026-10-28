Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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28.10.2026 16:00:02
Robinhood: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Robinhood (NASDAQ:HOOD) announced record quarterly revenue of $1.4 billion. Customer adoption across active trading, retail banking, and paid subscriptions is expanding the platform's financial scale.
Three key takeaways from management highlight how the company is driving long-term growth.
Trading activity across equities, options, and margin accounts surged year over year. Total platform assets reached nearly $400 billion as core brokerage profitability set new records.
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