Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
05.11.2025 01:00:00
Robinhood: A Stock Worth Watching or Just Another Brokerage?
Explore the exciting world of Robinhood (NASDAQ: HOOD) with our contributing expert analysts in this Motley Fool Scoreboard episode. Check out the video below to gain valuable insights into market trends and potential investment opportunities!*Stock prices used were the prices of Oct. 1, 2025. The video was published on Nov. 4, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhoodmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
31.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
27.10.25
|NYSE-Handel: S&P 500 am Montagmittag stärker (finanzen.at)
|
27.10.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
22.10.25
|NYSE-Handel S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Robinhood gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Robinhoodmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|120,98
|0,73%