Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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28.10.2026 07:59:36
Robinhood, Microsoft And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|29 280,00
|0,07%
|Microsoft Corp.
|470,20
|-3,53%
|Robinhood
|81,70
|1,05%
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