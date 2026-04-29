Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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29.04.2026 17:10:00
Robinhood, SoFi Stocks Sink After Earnings As Fintech Investors Punish Misses
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