Robinhood-Aktie legt zu: SEC lockert Daytrading-Regeln deutlich

Die US-Börsenaufsicht SEC schafft eine zentrale Zugangshürde für Daytrader ab - und beflügelt damit Online-Broker wie Robinhood.

• SEC genehmigt Abschaffung der 25.000-USD-Regel für Pattern Day Trader• Neue Margin-Regeln orientieren sich künftig am tatsächlichen Risiko• Robinhood-Aktie legt deutlich zu, Analysten sehen weiteres Potenzial

SEC kippt zentrale Zugangshürde für Daytrader

Die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hat grünes Licht für eine weitreichende Reform im Daytrading gegeben. Konkret wird die bisherige Regel abgeschafft, wonach Anleger mit weniger als 25.000 US-Dollar auf ihrem Margin-Konto nur eingeschränkt handeln durften. Damit entfällt eine der wichtigsten Eintrittsbarrieren für Privatanleger.

Grundlage ist ein Vorschlag der Financial Industry Regulatory Authority, der künftig nicht mehr pauschale Mindestkapitalanforderungen vorsieht. Stattdessen sollen sich die Margin-Vorgaben stärker am tatsächlichen Risiko eines Trades orientieren. Die neue Regelung gilt für alle Anleger und ersetzt damit die bisherige Einstufung als "Pattern Day Trader".

Wie aus einem Bloomberg-Artikel hervorgeht, wurde der Schritt von Marktteilnehmern überwiegend positiv aufgenommen. Branchenvertreter sehen darin eine längst überfällige Modernisierung der Handelsregeln, die besser zur heutigen Marktstruktur passt.

Mehr Freiheit für Privatanleger - aber mit neuen Regeln

Die bisherige Regelung stammt aus dem Jahr 2001 und wurde nach dem Platzen der Dotcom-Blase eingeführt, um unerfahrene Anleger vor hohen Verlusten zu schützen. Über Jahre hinweg verhinderte sie jedoch, dass kleinere Konten aktiv am Intraday-Handel teilnehmen konnten, wie auch "Be(in)Crypto" berichtet.

Künftig müssen Trader stattdessen jederzeit ausreichend Eigenkapital vorhalten, um ihre aktuellen Risiken zu decken. Werden diese Anforderungen wiederholt verletzt, drohen temporäre Einschränkungen beim Handel. Gleichzeitig erhalten Broker mehr Flexibilität bei der Umsetzung, etwa durch Echtzeitüberwachung oder nachträgliche Berechnung der Risikopositionen.

Robinhood-Aktie profitiert deutlich von Reformfantasie

Die Aktie von Robinhood Markets reagiert klar positiv auf die regulatorischen Änderungen. Bereits am Vortag war das Papier zweistellig auf 79,09 US-Dollar gestiegen. Am Mittwoch setzt sich die Dynamik fort: Im NASDAQ-Handel gewinnt die Aktie zeitweise 9,93 Prozent auf 86,94 US-Dollar.

Der Hintergrund liegt auf der Hand: Robinhood zählt zu den größten Profiteuren eines liberalisierten Zugangs zum Daytrading. Fällt die Kapitalhürde weg, könnten deutlich mehr Kleinanleger aktiv handeln - und damit auch die Handelsaktivität auf der Plattform erhöhen. Die Anpassungen seien ein "ein bedeutender Fortschritt bei der Stärkung der Position von Kleinanlegern", erklärte Robinhood-Brokerage-Chef Steve Quirk laut Bloomberg. Durch den Abbau "veralteter Barrieren" werde der Zugang zu den Märkten stärker an die Realität des modernen Tradings angepasst.

Auch der Analystenkonsens spricht für weiteres Potenzial. Laut TipRanks empfehlen 14 von 17 Analysten die Aktie zum Kauf, drei raten zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 104,56 US-Dollar und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von rund 32,2 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Strukturwandel im Trading-Markt mit klaren Gewinnern

Mit der Abschaffung der 25.000-Dollar-Regel leitet die SEC einen strukturellen Wandel im US-Trading-Markt ein. Während regulatorische Schutzmechanismen teilweise gelockert werden, rückt das individuelle Risiko stärker in den Fokus. Für Plattformen wie Robinhood könnte das ein nachhaltiger Wachstumstreiber sein - vorausgesetzt, die höhere Handelsfreiheit führt tatsächlich zu mehr Aktivität der Privatanleger.

Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at