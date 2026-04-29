Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|Bilanzvorlage
|
29.04.2026 21:37:00
Robinhood-Aktie: Neobroker steigert Erlöse, verpasst aber Analystenschätzungen
Der Quartalsumsatz von Robinhood belief sich im ersten Jahresviertel auf 1,07 Milliarden US-Dollar, nach 933 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Analysten hatten den Quartalsumsatz in ihren Prognosen durchschnittlich auf 1,14 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Wachstum trotz verfehlter Prognosen
Trotz verfehlter Prognosen und einer gewissen Schwäche im Vergleich zum Vorquartal blickt Robinhood auf ein erfolgreiches Quartal zurück. Das Unternehmen konnte seinen Gesamtumsatz um 15 Prozent steigern und die Zahl der geführten Konten auf den Rekordwert von 27,4 Millionen ausweiten. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war dabei das "Robinhood Gold"-Abonnement, das um 36 Prozent auf über 4,3 Millionen Nutzer zulegte.
Das verwaltete Vermögen auf der Plattform wuchs im Jahresvergleich deutlich um 39 Prozent auf 307 Milliarden US-Dollar an, wobei sich die Bestände primär auf Aktien und ETFs sowie in geringerem Maße auf Kryptowährungen verteilen. Auch wenn das Gesamtvermögen gegenüber dem starken vierten Quartal leicht sank, unterstreichen Nettoeinlagen in Höhe von 17,7 Milliarden USD im Berichtsquartal sowie 68 Milliarden USD innerhalb des letzten Jahres das anhaltende Vertrauen der Anleger. Robinhood setzt weiterhin auf ein hohes Tempo in der Produktentwicklung und strategische Investitionen, um seine langfristige Marktpositionierung abzusichern.
Die an der NASDAQ gelistete Robinhood-Aktie zeigt sich zeitweise 13,82 Prozent tiefer bei 70,73 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Robinhood
|
30.04.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.04.26
|Verluste in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verliert (finanzen.at)
|
29.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)
|
27.04.26
|Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
15.04.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|62,01
|1,54%