Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanzvorlage 29.04.2026 21:37:00

Robinhood-Aktie: Neobroker steigert Erlöse, verpasst aber Analystenschätzungen

Robinhood-Aktie: Neobroker steigert Erlöse, verpasst aber Analystenschätzungen

Der Neobroker Robinhood steht mit seiner jüngsten Bilanzvorlage im Fokus der Aufmerksamkeit, die am Dienstag nach US-Börsenschluss erfolgte.

Robinhood erwirtschaftete im ersten Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,38 US-Dollar. Analysten hatten erwartet, dass im Berichtszeitraum ein Gewinn von 0,39 US-Dollar je Aktie erzielt wird, nachdem der Neobroker im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,37 US-Dollar je Aktie erzielt hatte.

Der Quartalsumsatz von Robinhood belief sich im ersten Jahresviertel auf 1,07 Milliarden US-Dollar, nach 933 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Analysten hatten den Quartalsumsatz in ihren Prognosen durchschnittlich auf 1,14 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Wachstum trotz verfehlter Prognosen

Trotz verfehlter Prognosen und einer gewissen Schwäche im Vergleich zum Vorquartal blickt Robinhood auf ein erfolgreiches Quartal zurück. Das Unternehmen konnte seinen Gesamtumsatz um 15 Prozent steigern und die Zahl der geführten Konten auf den Rekordwert von 27,4 Millionen ausweiten. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war dabei das "Robinhood Gold"-Abonnement, das um 36 Prozent auf über 4,3 Millionen Nutzer zulegte.

Das verwaltete Vermögen auf der Plattform wuchs im Jahresvergleich deutlich um 39 Prozent auf 307 Milliarden US-Dollar an, wobei sich die Bestände primär auf Aktien und ETFs sowie in geringerem Maße auf Kryptowährungen verteilen. Auch wenn das Gesamtvermögen gegenüber dem starken vierten Quartal leicht sank, unterstreichen Nettoeinlagen in Höhe von 17,7 Milliarden USD im Berichtsquartal sowie 68 Milliarden USD innerhalb des letzten Jahres das anhaltende Vertrauen der Anleger. Robinhood setzt weiterhin auf ein hohes Tempo in der Produktentwicklung und strategische Investitionen, um seine langfristige Marktpositionierung abzusichern.

Die an der NASDAQ gelistete Robinhood-Aktie zeigt sich zeitweise 13,82 Prozent tiefer bei 70,73 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Robinhood-Aktie legt zu: SEC lockert Daytrading-Regeln deutlich
Robinhood verfehlt Umsatzprognose und meldet niedrigeres EPS - Aktie fällt kräftig

Bildquelle: OpturaDesign / Shutterstock.com,II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Robinhood

mehr Nachrichten

Analysen zu Robinhood

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Robinhood 62,01 1,54% Robinhood

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen