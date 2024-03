Robinhood-Aktie vorbörslich im Bullenmodus: Robinhood steigert Handelsumsätze im Februar kräftig

• Robinhood-Aktie profitiert von erfreulichen Februar-Betriebsdaten• Steigende Handelsvolumina bei allen Anlageklassen• Neobroker Robinhood ist umstritten

Der vor allem bei jüngeren Anlegern beliebte, aber wegen seines Geschäftsmodells auch umstrittene US-Online-Broker Robinhood konnte im Februar gleich bei mehreren wichtigen Betriebszahlen zweistellige Wachstumsraten erzielen. So lag das betreute Vermögen (AUC) zum Monatsende mit 118,7 Milliarden US-Dollar um 16 Prozent höher als noch im Januar 2024.

Die Nettoeinzahlungen beliefen sich im Berichtsmonat auf 3,6 Milliarden US-Dollar, was einer annualisierten Wachstumsrate von 42 Prozent im Vergleich zum AUC von Januar 2024 entspricht. In den letzten zwölf Monaten summierten sich die Nettoeinzahlungen damit auf 21,6 Milliarden US-Dollar, entsprechend einer jährlichen Wachstumsrate von 29 Prozent gegenüber dem AUC von Februar 2023.

Steigende Handelsvolumina bei allen Anlageklassen

Wie das Finanzdienstleistungsunternehmen am Donnerstag bekannt gab, kletterte im Februar zudem das fiktive Aktienhandelsvolumen im Vergleich zu Januar 2024 um 36 Prozent auf 80,9 Milliarden US-Dollar. Daneben legten die gehandelten Optionskontrakte auf 119,1 Millionen US-Dollar (+12 Prozent) und das Handelsvolumen bei Kryptowährungen auf 6,5 Milliarden US-Dollar (+10 Prozent) zu.

Robinhood ist umstritten

Die App von Robinhood ist zwar einfach zu bedienen und gilt als Wegbereiter einer jüngeren Generation von US-Anlegern. Jedoch werfen Kritiker der Firma vor, dass ihr Geschäftsmodell die Nutzer zu riskanten Wetten verleite. Der Neobroker verhalte sich eher wie ein Glücksspiel-Anbieter als wie ein seriöser Finanzdienstleister. Robinhood hat diese Vorwürfe stets zurückgewiesen.

So reagiert die Robinhood-Aktie

Bei Anlegern kamen die Februar-Zahlen gut an. Die an der NASDAQ gelistete Robinhood-Aktie zieht vorbörslich um 11,89 Prozent auf 19,20 US-Dollar an.

Redaktion finanzen.at