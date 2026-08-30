Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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30.08.2026 04:15:00
Robinhood and Interactive Brokers Both Ride Retail Volume. Only One Earns on Idle Cash.
CBOE Global Markets (NYSEMKT: CBOE) reported record revenues in the second quarter of 2026, up 25% year over year. Earnings rose 50%. And a key driver was record trading volume. That's great for CBOE, but that same Wall Street enthusiasm has been helping discount brokers Robinhood (NASDAQ: HOOD) and Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR). Only, these discount brokers aren't going down the same path as businesses. Here's a key difference that may affect which discount broker you choose to buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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