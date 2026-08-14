Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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14.08.2026 14:37:00
Robinhood Bets Again on a Public Venture Capital Fund
The trading platform raised $200 million for a second publicly traded vehicle to let ordinary investors buy into privately held start-ups.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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