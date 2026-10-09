Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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09.10.2026 16:26:56
Robinhood CEO Sells $42M in Stock. No, He Didn't Cash Out of HOOD
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08.10.26
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18.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich fester (finanzen.at)
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18.09.26
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17.09.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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