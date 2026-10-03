Robinhood CEO Vlad Tenev Says Crypto Will Lead a Surge in Prediction Market Trading Volume. Here's What It Means for Crypto.

If Vlad Tenev, the chief executive officer of Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD), is right that sports bets will become a minority of prediction market contracts within a few years, crypto investors might not see much upside directly. In the second quarter, the company brought in $156 million from its prediction market activities, up more than 10-fold year over year. In August 2026, per Robinhood's operating data, event contracts traded ran 15 times ahead of the levels of a year ago. And on Sept. 21, Tenev told CNBC that crypto-related contracts are already becoming a disproportionately large share of that segment, with sports-related contracts on track to become the minority within the next few years.

So what does this mean for crypto investors?

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