Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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18.09.2026 23:45:01
Robinhood CFO Shiv Verma Sells 11,472 Shares for $1.3 Million
Shiv Verma, Chief Financial Officer of Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), disclosed a sale of 11,472 shares of Class A common stock on Sept. 15, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($110.42); post-transaction value based on Sept. 15, 2026, market close ($110.45).
Robinhood Markets has established itself as a leading fintech platform with a market capitalization of $107.7 billion and TTM revenue of $4.9 billion, employing approximately 2,900 people at its Menlo Park headquarters. The company's competitive advantage derives from its user-friendly interface, commission-free trading model, and integrated ecosystem that combines trading, education, and financial content to engage a growing base of retail investors. With TTM net income of $2.1 billion, Robinhood demonstrates strong profitability while maintaining its position as a disruptive force in the capital markets industry.
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