Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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26.07.2026 17:41:47
Robinhood Chain Metrics Surge Ahead of HOOD Earnings
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Nachrichten zu Robinhood
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24.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.07.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Robinhood-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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16.07.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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14.07.26
|Erste Schätzungen: Robinhood stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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02.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.