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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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29.04.2026 22:00:00

Robinhood Earnings Show a Significant Deceleration in Revenue Growth. Is This a Red Flag?

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) stock dropped by more than 14% in early afternoon trading on April 29, a day after the company reported its first-quarter earnings that showed a slowdown in revenue growth and only 3% net income growth from last year.While the stock is down big today, I think Robinhood's earnings report was entirely predictable. And now trading more than 50% from its all-time high, I think this innovative fintech is one of the most interesting rebound opportunities in the market today. But Robinhood's turnaround will depend on one primary factor -- a recovery in cryptocurrency prices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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