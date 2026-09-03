Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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03.09.2026 12:15:00
Robinhood Earns Transaction Revenue Directly on Crypto. That Cuts Both Ways.
Robinhood (NASDAQ: HOOD) is a large discount broker. One of its primary goals as a business is to introduce new people to investing, which has generally led the company to lean into innovation. That includes offering new products and services, like cryptocurrency trading and prediction markets. The company isn't doing this out of the kindness of its heart; it generates fees for its services. The interplay between cryptocurrencies and prediction markets is one that investors need to watch very carefully. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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